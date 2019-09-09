Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu kimdir?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirisiniz.

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu.[1] İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır.2006 yılında yayına giren Yapmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra Sunuculukta yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır.[2] Halen Star TV'de aynı programla sunuculuğa devam etmektedir.

OZAN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

Ozan Çobanoğlu 6 Şubat 1980; Arpaçay, Kars doğumlu Türk oyuncu. Murat Çobanoğlu'nun oğludur.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2004 yılında mezun olmuştur. İzmir ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev aldıktan sonra 2005 yılından itibaren Konya Devlet Tiyatroları'nın kadrolu elemanıdır.