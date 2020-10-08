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08 Ekim 2020 Perşembe 09:36 | Son Güncelleme:

Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere geri döndü!

Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere geri döndü!

Aradan uzun yıllar geçmiş olsa da, Cansu Dere birçok farklı rolde yer almış olsa da izleyiciler için adı hala Eyşan… Ezel dizisinin etkisi öyle büyük ve öyle derin ki, Sadakatsiz dizisine başlayan Cansu Dere, sosyal medyada yine Eyşan karakteri üzerinden gündeme geldi.

Dizinin hayranları Cansu Dere’nin Sadakatsiz’deki Asya rolünde eşi tarafından aldatılan bir kadını canlandırmasını fırsat bildi ve konuyu Eyşan'a bağladılar. Ömer’i aldattığı için affedilmeyen Eyşan, bu sefer Sadakatsiz dizisiyle gündem konusu oldu.

Ezel’de aldatan kadını canlandıran Cansu Dere, Sadakatsiz’de ise tam tersi bir rolde. Aldatılan Asya’ya hayat veren ünlü oyuncu için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar;

“Eyşanlar ölmez şekil değiştirir.”

“Gün geldi ve devran döndü Eyşan.”

“Kişi yaşattığını yaşamadan ölmez Eyşan.”

Asya karakterinin düştüğü durumu Eyşan’a başlayan dizi hayranları, Ezel’i bir kez daha anmış oldu.

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