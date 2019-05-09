Ekmek teknesi dizisinin ünlü oyuncusu Semih Ürgün vefat etti
Bir süredir İzmir'de kanser tedavisi gören Ekmek Teknesi'nin ünlü oyuncularından Semih Ürgün, bu sabah hayatını kaybetti.
Ürgün, yarın İstanbul Kuzguncuk Camii’nde kılınacak cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
SEMİH ÜRGÜN KİMDİR?
2002 yılında Ekmek Teknesi'nde fırını bekleyen deli rolünü oynayan Talat Semih Ürgün en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı. Ürgün Kurtlar Vadisi'nde de rol almıştı.