Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2398
  • 7,0284
  • 258.198
  • 88.862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ekmek teknesi dizisinin ünlü oyuncusu Semih Ürgün vefat etti

Ekmek teknesi dizisinin ünlü oyuncusu Semih Ürgün vefat etti

Ekmek teknesi dizisinin ünlü oyuncusu Semih Ürgün vefat etti

Bir süredir İzmir'de kanser tedavisi gören Ekmek Teknesi'nin ünlü oyuncularından Semih Ürgün, bu sabah hayatını kaybetti.

Ürgün, yarın İstanbul Kuzguncuk Camii’nde kılınacak cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

SEMİH ÜRGÜN KİMDİR?

2002 yılında Ekmek Teknesi'nde fırını bekleyen deli rolünü oynayan Talat Semih Ürgün en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı. Ürgün Kurtlar Vadisi'nde de rol almıştı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Bizim zaten 2 çocuğumuz var'
Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Karıncalar çok gururlu varlıklardır. Çağrılmadıkları hiçbir yere gitmezler! Bakalım evlerimize konuk

Ev Karıncalarından Kurtulma Yolları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ajax-Tottenham maçı nefes kesti! Tarihi anlar...

Avrupa hızla elektrikleniyor! Volkswagen elektrikli model ailesinin ilk üyesi ID.3 2020’de teslim edilecek