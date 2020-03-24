EDHO'nun Ceylan'ı Sanem Çelik kimdir, kaç yaşında? EDHO Ceylan kaçırılıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan kaçırılıyor! EDHO’nun 24 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümünde Sanem Çelik tarafından canlandırılan Ceylan karakteri Altan tarafından kaçırılıyor. Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilen Altan Ceylan’a tuzak kuruyor. Peki, Sanem Çelik kimdir, kaç yaşında? Sevilen oyuncuyla ilgili merak edilenler haberimizde...



SANEM ÇELİK KİMDİR?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitiren Sanem Çelik 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu’nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etti.

Ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999’da mezun oldu. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisidir.

İlk olarak Yaban adını taşıyan bir sinema filminde rol alan Sanem Çelik “Kara Melek” adlı dizideki rolü ile geniş kitlelerce tanınan bir isim haline geldi.

1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.

1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı. 1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı. 1998’de, Haldun Dormen’in yönetmenliğinde, Melih Kibar’in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu’ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti ve şarkı söyledi.

2000 yılında rol aldığı “Filler ve Çimen” adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada “En İyi Kadın Oyuncu” seçilerek ödül aldı.

2003’te Tolga Örnek’in yazıp yönettiği Hititler belgeselinde Haluk Bilginer ile beraber yer aldı, Kraliçe Puduhepa’yı hayat verdi. 2005 yılında rol aldığı Aliye adlı dizi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Sanem Çelik 2013'te ise Behzat Ç. Ankara Yanıyor isimli filmde rol aldı. Filmde Ulrike karakterini canlandıran Sanem Çelik, daha sonra İnadına Yaşamak isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Çelik son olarak, Atv ekranlarında yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizide yer almıştı.

Sanem Çelik, 1.69 metre boyunda, 57 kilo ve Boğa burcudur.

Sanem Çelik’in rol aldığı diziler ve filmler:

1996 – Yaban (Emine) (Sinema Filmi)

1997-1999 – Kara Melek (Yasemin Saylan) (TV Dizisi)

2000 – Kör Talih (Banu Bilge) (TV Dizisi)

2000 – Filler ve Çimen (Havva Adem) (Sinema Filmi)

2002 – Sır Çocukları (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2002 – Canım Kocacım (Banu Berke) (TV Dizisi)

2003 – Günahım Neydi Allah’ım (Semiha) (TV Dizisi)

2004-2006 – Aliye (Aliye Adıvar) (Karahan) (TV Dizisi)

2005 – Ayın Karanlık Yüzü (Biket İlhan), Meryem (Sinema Filmi)

2008-2009 – Güldünya (Ömür Atay), Gizem Özsoy (TV Dizisi)

2012 – Balık (Derviş Zaim), Filiz (Sinema Filmi)

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Sinema Filmi)

2013 – İnadına Yaşamak (Zeynep)

2016 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ceylan) (TV Dizisi)

2018 – Bir Litre Gözyaşı (Figen) (TV Dizisi)