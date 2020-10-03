Ece Üner'in makyajsız halini görenler şoke oldu!

Ece Üner'in makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi. Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakterini canlandıran ve olaylı evliliğiyle gündeme gelen Damla Ersubaşı, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'le buluştu.

Ece Üner'le çekildiği fotoğrafı "Hayranım" notuyla ve kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaşan Damla Ersubaşı'nın fotoğrafında Ece Üner'in doğal hali dikkat çekti.

Ece Üner'i makyajsız zor tanıyan sosyal medya kullanıcıları "Bu Ece Üner mi?" "Haberde bambaşka biriydi tanıyamadım" ve "Ne kadar da yaşlı görünüyor" yorumları yapıldı.

İşte o paylaşım;