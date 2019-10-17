Ece Üner kimdir? Ece Üner kaç yaşında, nereli?
Ece Üner kimdir? sorusu arama motorunda yoğun bir şekilde aratılıyor. Show Tv’nin Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Milli Takım’ın Fransa maçında verdiği asker selamını yayınlamayan Fransız rejisini eleştiren Üner, canlı yayında Mehmetçiğe asker selamı verdi. 1981 yılında dünyaya gelen Üner, Dinç Üner’in kızıdır. Peki, Ece Üner kaç yaşında, nereli? Tüm soruların cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
Ece Üner kaç yaşında, nereli? Başarılı sunucu Ece Üner’in hayatı ve biyografisi araştırılan konular arasında yerini aldı. Show Tv’nin Ana Haber Bülteni sunuculuğunu üstlenen Üner, aynı zamanda sosyal ve toplumsal konulardaki cesaretli sözleriyle de biliniyor. Son olarak sunduğu Ana Haber Bülteni’nde Mehmetçiğe selam yollayan üner 7’den 70’e herkesin gönlünü kazanmayı başardı. Peki, Ece Üner kimdir? İşte hayatı…
ECE ÜNER KİMDİR, NERELİ?
1981 senesinde doğan Ece Üner İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir. CNN Türk genel müdürlüğünü yapmış Dinç Üner’in kızı olan Ece Üner lise eğitimini Koç Özel Lisesi’nde üniversite eğitimini Koç Üniversitesi sosyoloji bölümünde bitirmiştir. İyi derecede Fransızca konuşan Üner, Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde geniş kapsamlı dil eğitimi almıştır.
Ece Üner 2013 senesinde Deniz Bayramoğlu, ile evlenerek mutlu bir birliktelik yürütmektedir.
ECE ÜNER’İN KARİYERİ
Habercilik kariyerine ilk etapta Avrupa Birliği muhabiri olarak başlayan Ece Üner, ardından sırasıyla
2006 senesinde NTV
2006 – 2009 seneleri arasında CNN Türk
2009 senesinde Habertürk TV
2014 – 2015 seneleri arasında Show TV kanallarında çalıştı.
5 Haziran’dan itibarıyla Show TV’den ayrılarak ekranlara bir süre ara veren Ece Üner, 2018 yılı itibariyle Show TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber bültenini Jülide Ateş’ten devralarak tekrardan haber sunuculuğu yapmaya başladı.