Ece Üner kimdir? Ece Üner kaç yaşında, nereli?

Ece Üner kaç yaşında, nereli? Başarılı sunucu Ece Üner’in hayatı ve biyografisi araştırılan konular arasında yerini aldı. Show Tv’nin Ana Haber Bülteni sunuculuğunu üstlenen Üner, aynı zamanda sosyal ve toplumsal konulardaki cesaretli sözleriyle de biliniyor. Son olarak sunduğu Ana Haber Bülteni’nde Mehmetçiğe selam yollayan üner 7’den 70’e herkesin gönlünü kazanmayı başardı. Peki, Ece Üner kimdir? İşte hayatı…

ECE ÜNER KİMDİR, NERELİ?

1981 senesinde doğan Ece Üner İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir. CNN Türk genel müdürlüğünü yapmış Dinç Üner’in kızı olan Ece Üner lise eğitimini Koç Özel Lisesi’nde üniversite eğitimini Koç Üniversitesi sosyoloji bölümünde bitirmiştir. İyi derecede Fransızca konuşan Üner, Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde geniş kapsamlı dil eğitimi almıştır.

Ece Üner 2013 senesinde Deniz Bayramoğlu, ile evlenerek mutlu bir birliktelik yürütmektedir.

ECE ÜNER’İN KARİYERİ

Habercilik kariyerine ilk etapta Avrupa Birliği muhabiri olarak başlayan Ece Üner, ardından sırasıyla

2006 senesinde NTV

2006 – 2009 seneleri arasında CNN Türk

2009 senesinde Habertürk TV

2014 – 2015 seneleri arasında Show TV kanallarında çalıştı.

5 Haziran’dan itibarıyla Show TV’den ayrılarak ekranlara bir süre ara veren Ece Üner, 2018 yılı itibariyle Show TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber bültenini Jülide Ateş’ten devralarak tekrardan haber sunuculuğu yapmaya başladı.