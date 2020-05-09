90'lı yıllarda çıkış yakalayan Ebru Yaşar birçok parçasıyla döneme damga vurmuştur. Yaptığı düetlerle de adından sıkça söz ettiren Ebru Yaşar 2015 yılında evlenmiştir. Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında? Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven kimdir, nereli? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EBRU YAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Ağrı kökenli memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu.

1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı.

2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır.

2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı.

2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır.

Ebru Yaşar 2015 yılında Necat Gülseven ile evlenmiştir.

EBRU YAŞAR'IN EŞİ NECAT GÜLSEVEN KİMDİR, NERELİ?



Ünlü İş Adamı Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur. Aslen Diyarbakır Bismil’lidir.

26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun’da evlenmiştir. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su’dur.