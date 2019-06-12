Ebru Polat kimdir? Ebru Polat nereli ve kaç yaşında?

Ebru Polat kimdir, kaç yaşında nereli? diye araştırılıyor. Madam şarkısıyla yaza damga vurmaya hazırlanan Ebru Polat bu sabah Müge ve Gülşen’in sunduğu 2. Sayfa’nın konuğu oldu ve kendisiyle ilgili soruları yanıtladı. Son dönemlerinde popüler ismi Ebru Polat, son şarkısı olan Madam'ı eski erkek arkadaşının evli olduğunu öğrendiği için ona yazdığını söyledi. Peki Ebru Polat kimdir? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

EBRU POLAT KİMDİR?

2007 yılında piyasaya sürdüğü "Çetin Ceviz" isimli ilk albümü ile ünlü olan Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmirde dünyaya geldi. Son derece hiperaktif bir çocuk olan Polat'ın, müziğe eğilimi ilkokulda okul korosuna girerek başladı. Bale eğitimi aldı fakat kısa bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesii Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamlayan Polat, bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için psikoloji bölümünde master yapacağı sırada hayatını tamamen değiştirecek bir karar alarak okulunu ve işini ardında bırakarak yönünü müziğe çevirdi.

Kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. 2 Yıl boyunca sürekli şan dersleri aldı. 2007 yılında Çetin Ceviz isimli ilk albümümü çıkardı fakat çok içine sinen bir albüm olmadı. Daha fazla çalışması gerektiğini farkederek geceli gündüzlü çalışarak yeni maksi single olarak Çok Geç’i hazırladı. 2009 yılında Kalp Ayazı albümünü çıkarttı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı. 2013 yılında ise "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını piyasaya sürdü. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı.

Son şarkısı 'Madam' ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.