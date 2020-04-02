Dudullu Postası konusu ne? Dudullu Postası oyuncuları kimler?

2 Nisan Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Dududullu Postası izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. “Dudullu Postası konusu ne, oyuncuları kimler?” sorusu da izleyiciler tarafından aratılıyor. Dizi Haber yaptıklarını zannederken, kendi komik hikayelerini anlattıklarının farkında olmayan gazetecilerin yaşadıkları komik olayları anlatıyor. İşte Dudullu Postası filmi konusu ve oyuncu kadrosu...



DUDULLU POSTASI KONUSU NE?

Mahallenin ele avuca sığmaz gençleri, umutsuz ev kadınları, hayal dünyasında yaşayan genç kızlar, halı saha maçında kaybolan babalar...

Hepsi, samimi mizacıyla güldüren bir dizi olan Dudullu Postası'nda buluşuyor! Gazetecilik yapmak için gecesini gündüzüne katan Asım, abisi tarafından evin içine hapsedilen Melis, Melis'e aşık delikanlı Tayfur, güvenlik ve namus takıntılı Eyüp, mahallenin en tuhaf kişilerinden Sebati ve daha nicesi Dudullu'da.

Haber yaptıklarını zannederken, kendi komik hikayelerini anlattıklarının farkında olmayan gazetecilerin gazetesidir Dudullu Postası.

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI KİMLER?

Dudullu Postası oyuncu kadrosunda Erkan Can, Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Bülent Şakrak, Taner Ölmez, Ayda Aksel ve Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.