Doya Doya Moda Rabia geri döndü! Doya Doya Moda Rabia kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda Rabia kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kasım ayının başından beri programda olmayan Rabia, özel nedenlerden dolayı izin almıştı. Gülşah Saraçoğlu, Rabia Ağca ile ilgili olarak "Sevgili yarışmacımız Rabia’mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia’sız devam edecek." açıklamasını yaptı. Doya Doya Moda Rabia, bugün geri döndü.

DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

Doya Doya Moda Rabia, Hatay doğumlu. Öğrenci ve okulunu donduran Rabia tekrar sınava hazırlanıyor.

DOYA DOYA MODA RABİA KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda Rabia Ağca, 21 yaşında.

DOYA DOYA MODA RABİA KAÇ KİLO?

1,68 boyunda olan Doya Doya Moda Rabia Ağca, 75 kilo ve 42 beden. İddialı bir yarışmacı olan Rabia, ikinci sezonda en iyi giyinen yarışmacı olacağını ifade ediyor.