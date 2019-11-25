Doya Doya Moda jürileri kim? Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor?

Doya Doya Moda jürileri kim? sorusu yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında Doya Doya Moda yarışması ekranlara gelecek. Büyük beden kadınlara yönelik olan Doya Doya Moda programı ilgi çekiyor. Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri arasında tanınmış simalar da bulunuyor. Doya Doya Moda jürileri kim, saat kaçta başlıyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşaan 'Doya Doya Moda haftaiçi her gün 12:45'te başlıyor.

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verecek.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya moda yarışmasının jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturacak.

DOYA DOYA MODA KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kuaför ve pop ve elektronik müzik şarkıcısı Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Mersinlidir ve Oyuncu olan Kadir Doğulu'nun kardeşidir. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, 12 yaşında Mersin‘de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Lise eğitimi sonrasında Urfa, Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazandı. Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu’nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.

Hande Maxi adlı singlelın fotoğrafçılığını üstlendi ve böylece tanınmaya başladı. 2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter‘in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini 25 Kasım 2019’da başlayan Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.