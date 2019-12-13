Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir?

Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? sorusu merak edilen konular arasında yerini alıyor. Haftaiçi her gün TV8 ekranlarında Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini yaptığı Doya Doya Moda yayınlanıyor. 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı tarzlarını konuşturuyor. Bu yarışmacılardan birisi de Emel Başkan. Doğuştan stil sahibi olduğunu belirten Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. İşte yanıtı..

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında, evli ve aslen Konyalı. Emel Başkan, günlük dizi Yemin’de oynamış. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşaan 'Doya Doya Moda haftaiçi her gün 12:45'te başlıyor.

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele veriyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya moda yarışmasının jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturacak.