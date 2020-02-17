Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, kimdir? Doya Doya Moda Emel nereli?

Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan merak edilen isimler arasında yer alıyor. Doya Doya Moda Emel kaç yaşında, kimdir? Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever’in oturduğu Doya Doya Moda yarışmacılarından Emel Başkan ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında, evli ve aslen Konyalı. Emel Başkan, günlük dizi Yemin’de oynamış. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirtiyor.