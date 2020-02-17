Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, kimdir? Doya Doya Moda Emel nereli?
Doya Doya Moda Emel kimdir, kaç yaşında? soruları merak ediliyor. Doya Doya Moda Emel nereli? TV 8’de ekrana gelen ve hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmada her hafta yapılan puanlamanın ardından bir kişi birinci olurken bir kişi de eleniyor. Haberimiz içerisinden Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan merak edilen isimler arasında yer alıyor. Doya Doya Moda Emel kaç yaşında, kimdir? Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever’in oturduğu Doya Doya Moda yarışmacılarından Emel Başkan ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.
DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?
Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında, evli ve aslen Konyalı. Emel Başkan, günlük dizi Yemin’de oynamış. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirtiyor.