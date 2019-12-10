Doktorlar dizisi Ela kimdir, gerçek ismi nedir? Mucize Doktor Ela kimdir?

Doktorlar dizisi Ela karakteri merak edilen isimler arasında yer alıyor. Doktorlar’daki Ela kimdir? Mucize Doktor dizisinin son fragmanı izleyicileri çok heyecanlandırdı. Dizinin fragmanında bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan’ın diziye katıldığı görülüyor. Ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna dahil olup olmadığı araştırılırken, fragmandaki 'misafir doktor' sözü Yasemin Özilhan'ın geçici olarak projeye dahil olduğunu düşündürdü.

DOKTORLAR DİZİSİNDEKİ ELA KİMDİR?

Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren ünlü isim Yasemin Ergene Özilhan’dır.

Mucize Doktor dizisinin son fragmanında, bir döneme 'Doktorlar' dizisindeki Ela karakteriyle damga vuran Yasemin Özilhan'ın geldiği görüldü. Mucize Doktor'a da Ela karakteri olarak katılan Özilhan'ı fragmanda görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna dahil olup olmadığı araştırılırken, fragmandaki 'misafir doktor' sözü Yasemin Özilhan'ın geçici olarak projeye dahil olduğunu düşündürdü.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene Özilhan Hamburg’da 22 Ocak1985 tarihinde dünyaya geldi. Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi popüler komedi ve dram dizilerinde rol almış olan Almanya doğumlu Türk oyuncu.

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap’dan diksiyon eğitimi aldı.

2005 yılında yayınlanmaya başlanan tv dizisi Aşk Oyunu’nda canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popüleritesini hızla arttırdı. Dizide Keremcemile beraber başrolde yer alan Ergene, kısa sürede ülkenin en popüler genç oyuncularından birisi haline geldi.

Ecobella, Migros gibi markaların reklam filminde de görev aldı.

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı torunİzzet Özilhan’ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene Özilhan16 Temmuz 2011 tarihinde İşadamı İzzet Özilhan ile evlendi. Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı vardır.