Dilber Ay'ın ölümünden 1 önceki son fotoğrafı

Yaşamını yitiren sanatçı Dilber Ay´ın, bir süredir 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun Yenidoğan sorumluluğunu yaptığı öğrenildi. Platformun gönüllülerinden polis memuru Mustafa Şahin´in, Dilber Ay´ın vefatından bir gün önce yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. ortaya çıktı.



Bu arada Dilber Ay´ın, diz kapaklarındaki rahatsızlıktan dolayı bir süredir özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.



