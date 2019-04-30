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  3. Dilber Ay'ın ölümünden 1 önceki son fotoğrafı

Dilber Ay'ın ölümünden 1 önceki son fotoğrafı

Dilber Ay'ın ölümünden 1 önceki son fotoğrafı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı Dilber Ay'ın vefatından 1 gün önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Yaşamını yitiren sanatçı Dilber Ay´ın, bir süredir 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun Yenidoğan sorumluluğunu yaptığı öğrenildi. Platformun gönüllülerinden polis memuru Mustafa Şahin´in, Dilber Ay´ın vefatından bir gün önce yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. ortaya çıktı.

Bu arada Dilber Ay´ın, diz kapaklarındaki rahatsızlıktan dolayı bir süredir özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.


 

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