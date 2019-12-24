Devious Maids'in yerli versiyonu 'Hizmetçiler'e hız verildi

Ocak ayında çekimlerine başlanacak olan projenin iki kadın başrol oyuncusu belli oldu. ‘Kırgın Çiçekler’ dizisiyle tanınan Aleyna Solaker ve Nilay Erdönmez yapımın kadrosuna dahil oldu. Metin Bakekoğlu’nun yöneteceği diziyi Makbule Kosif yazıyor.