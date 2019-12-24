Devious Maids'in yerli versiyonu 'Hizmetçiler'e hız verildi
Dört farklı evde hizmetçi olarak yaşayan beş hizmetlinin hikayesini anlatan ABD’de reyting rekorları kıran ‘Devious Maids’in yerli versiyonu ‘Hizmetçiler’ adlı dizinin çalışmalarına hız verildi.
Ocak ayında çekimlerine başlanacak olan projenin iki kadın başrol oyuncusu belli oldu. ‘Kırgın Çiçekler’ dizisiyle tanınan Aleyna Solaker ve Nilay Erdönmez yapımın kadrosuna dahil oldu. Metin Bakekoğlu’nun yöneteceği diziyi Makbule Kosif yazıyor.