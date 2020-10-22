Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz aileye girdi

Başrollerini Yurdaer Okur, Aleksandr Sokolov ve Deren Talu’nun paylaştığı, Konstantin Konovalov’un yönettiği, Gürcistan ve Ukrayna’da çekilen ‘Son Kale Hacı Bey’in galası önceki akşam Özdilek Cineteme’da yapıldı.

Annesi Defne Samyeli “İlk teklif geldiğinde biraz ürkmüştüm. Ama filmde kardeşim Sühan oynayınca rahatladım. O olmasaydı kızıma bu kadar destek veremezdim” diye konuştu.

"HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİM"

Galaya katılan Baran Tınaz da sevgilisi Deren Talu için şunları söyledi: “Deren’i başrolde görmek muhteşem bir duygu. Hayallerinin peşinden emin adımlarla ilerliyor. Ne kadar çalışkan ve azimli olduğuna bizzat şahidim. Onun bu tutkusuna asla engel olmayacağım, her zaman destek vereceğim.”

Bu cümleler, evlilik sinyali olarak algılandı.