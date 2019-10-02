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  3. Demet Özdemir'in 'Evim' dizisindeki partneri belli oldu

Demet Özdemir'in 'Evim' dizisindeki partneri belli oldu

Demet Özdemir'in 'Evim' dizisindeki partneri belli oldu

Yeni sezonda ekrana dönüp dönmeyeceği merakla beklenen oyuncu Demet Özdemir, Evim dizisiyle anlaştı. Özdemir'in partneri de belli oldu.

Son olarak 'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan ve Can Yaman ile uyumu çok beğenilen Demet Özdemir, yeni sezonda ekranlara dönüyor. 'Evim' dizisiyle TV8'de boy gösterecek olan oyuncunun partneri de belli oldu.

BAŞROLÜ KİMİNLE PAYLAŞACAK?

Demet Özdemir'in başrol oynayacağı dizinin belli olmasının ardından partneri de kesinleşti. İddiaya göre Özdemir'e eşlik edecek isim, son olarak 'Muhteşem İkili'yle seyircilerin karşısına çıkan İbrahim Çelikkol olacak. İkilinin uyumu ise şimdiden merak konusu oldu.

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