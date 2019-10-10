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Demet Akalın sürprizi patlattı

Demet Akalın sürprizi patlattı

'Ateş' adlı 11. albümüyle büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, klip sürprizi yaptı.

Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine albümünün dördüncü klibi olan “Yekten” i seçen Akalın “Yekten albüm çıktığından bu yana en çok istek alan şarkılar arasındaydı. Haktan'la zamanını bekledik ve harika bir iş çıktı” diyerek duygularını dile getirdi.

Akalın, 12 Ekim Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezinde vereceği konseri için şimdiden hazırlıklara başladığını dile getirdi.

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