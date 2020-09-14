Show Tv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Çukur'un yeni sezon bölümleri heyecanla takip ediliyor. İddiaya göre; Çukur’un Azer’i Cihangir Ceyhan Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği Alevlerin Ardından dizisinin başrol oyuncusu oldu. Çukur’un Azer’i Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı?

İddiaya göre; başarılı oyuncu Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği Alevlerin Ardından dizisinin başrol oyuncusu oldu. Dilan Çicek Deniz'in partneri olmaya hazırlanan Ceyhan, geçen günlerde tanıtım çekimlerine katıldı. Bu nedenle Çukur dizisinden ayrıldığı konuşuluyor...

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırdı ve böylelikle geniş bir hayran kitlesi edindi.