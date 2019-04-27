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  3. Çukur dizisinde bir ayrılık daha! Duygusal cenaze sahnesi...

Çukur dizisinde bir ayrılık daha! Duygusal cenaze sahnesi...

Çukur dizisinde bir ayrılık daha! Duygusal cenaze sahnesi...

Çukur dizisinde bu hafta bir ayrılık daha yaşanacak. Dizinin sevilen karakteri Akşın diziye veda edecek. Projeden ayrılan İlayda Alişan'a oldukça dramatik bir cenaze sahnesi çekilecek.

Show TV'nin fenomen dizisi "Çukur"da İlayda Alişan'a oldukça duygusal bir veda sahnesi hazırlandı. Sezon finaline 5 hafta kala Çukur dizisinde bir ölüm olayı daha yaşanıyor. Koçovalılar henüz Sena'nın (Dilan Çiçek Deniz) yasını tutamadan bu kez Akşın'ın (İlayda Alişan) ölüm haberiyle yıkılıyor.

Dizide uzun süredir sadece eli görünen Yüzüklü lakaplı kötü adamın Yücel (Tansu Biçer) olduğu geçen pazartesi yayınlanan bölümde ortaya çıkmış ve Yücel mezarlık ziyaretine gitmek için evden çıkan Akşın'ı kaçırmıştı. Yücel'in Akşın'ı öldürüp bir uçurum kenarına bırakacağı öğrenildi. Projeden ayrılan İlayda Alişan'a oldukça dramatik bir cenaze sahnesi çekilecek. Öte yandan Yüzüklü'nün gençlik dönemlerine ait ipuçları da ortaya çıkacak. Çeto (Erkan Avcı), Mahsun (Berkay Ateş) ve Yücel'in gençlik yıllarına gidilecek. 

Kaynak: Magazinburda

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