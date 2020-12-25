Çocukluk dizisi bu akşam sevenlerine veda ediyor. Yayınlanacak olan 11. bölümü ile final yapacak olan dizinin sevenleri neden final yapacağı konusunda arama yapmaya başladı. Fox Tv'de her cuma ekrana gelen yapımın oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk gibi isimler yer alıyor. Çocuk esirgeme kurumunda bulunan kimsesiz çocukların hayatını anlatan yapım Çocukluk neden final yapıyor? Çocukluk dizisinin finalinde neler olacak?

ÇOCUKLUK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çocukluk dizisi istenilen reytinglere ulaşamadığı için bu akşam yayınlanacak olan 11. yeni bölümü ile ekrana veda ediyor.

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN FİNALİNDE NELER OLACAK?

Zeynep’i kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atan Mahir’in durumu kritiktir. Bir yandan Zeynep’i bir yandan da Mahir’i kurtarmaya çalışan Ayşegül’ün yokluğunda ise yuvaya Mavi’yi bulup almaya pek tekin olmayan akrabaları gelir. Demet, bu durumu Ali Kaan’ı da alıp kaçmak için bir fırsat olarak görür. Gülay’ın kıskançlıktan yaptıkları ise Ayşegül’ün Mavi'yi korumasına engel olur. Artık Mavi’nin tek umudu hastanede yatan ağır yaralı babası, Mahir’dir…

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe, ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi, Mozi, Bambi ve Zeynep’in ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlem ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir ve bu kardeşlik, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül vardır.