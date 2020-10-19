Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında? Çılgın Sedat'nın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, magazinde araştırılan isimler arasında yer aldı. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Çılgın Sedat eşi ile birlikte Star Tv ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Çılgın Sedat özel hayatları ile ilgili bilinmeyenleri ekranlarda anlattı. Aslen Sivaslı olan Çılgın Sedat, bağlama, davul, bateri, klavye, kanun çalabiliyor.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu aslen Sivaslıdır. 1 Kasım 1973 yılında dünyaya gelen, 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynayarak spora yönelen Sedat Kapurtu'nın kardeşi Vedat Kapurtu (d.1978) da futbolla ilgilenmektedir. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında çalışmalar yapan Sedat Kapurtu'nun kardeşi ise profesyonel futbolcu olarak kalecilik yapmaya devam etmektedir.

Sedat Kapurtu, 4 sene Kadıköy Halk Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra Şan bölümü okudu. Tar ve Cümbüş çalmaya başlayan Sedat Kapurtu'ya 17 yaşında hocası cümbüş hediye etmiştir. Hocasının aynı yıl vefat etmesinin ardından evlatları, cümbüşü babamızdan yadigar diyerek almışlardır. Çok iyi bir cümbüş ustası olabilecekken yaşadığı bu durumun ardından Sedat Kapurtu sazına küsmüş bu tarihin ardından cümbüşü eline hiç almamıştır. İyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, bağlama, davul, bateri, klavye, kanun çalabilmektedir.

Müzik alanındaki yoğun temposunun yanı sıra spordan da geri durmayan Çılgın Sedat, yıllarca karate, kickbox, teakwando sporu ile ilgilenmeyi sürdürmüştür. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihine kadar devam ettikten sonra futbola veda eden Çılgın Sedat, 2 sene Zeytinburnu’nda 3 sene de amatör olarak sürdürdüğü futbol hayatını noktaladı. Çılgın Sedat, aynı zamanda Muaythai hakemliği de yapmaktadır. Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir.

Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Siraç (d.2006) adında bir engelli ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır. 2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adında her pazartesi ekranlarda yer aldı. 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı. Çılgın Sedat, 2016 yılında Mersin'de “Club Çılgın” adı ile bir eğlence mekanı açmıştır. Yaklaşık 6 ay önce açtığı bu yer 11 Ekim 2016 tarihinde çıkan bir yangın neticesinde kül olmuştur.

ÇILGIN SEDAT'IN EŞİ ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

Özlem Karputu, 2005 yılında Çılgın Sedat ile evlenmiştir. Çiftin Siraç ve Yağız adında iki çocukları bulunuyor. Aynı zamanda Kapurtu’nun evlenmeden önce müzik ile ilgili olduğu biliniyor. Evlendikten sonra müziği bırakmış olsa da ünlü şarkıcının albümünde yer alan Senden Öğrendim şarkısında ünlü isme eşlik etti.