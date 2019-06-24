Ceylan'ın son haline görenler şoke oldu!

Uzun bir süredir Bodrum'da yaşayan Ceylan, İstanbul'a oy kullanmak ve alışveriş yapmak üzere geldi. Geçmişte bir takım estetik operasyonları geçiren başarılı türkücünün yüzünün şiş halini görenler tanıyamadı.





CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi aslen Tuncelilidir. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlenen Ceylan'ın ilk evliliği çok uzun sürmedi. Ceylan'ın bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı vardır. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile evlenen Ceylan'ın bu evliliği 2002 yılında bitti. Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yapan Ceylan'ın bu evliliği de 1 yıldan kısa sürdü. 20 Eylül 2011 tarihinde iş adamı Güncal Tanören ile dünya evine giren Ceylan'ın bu evliliği 2012 yılında noktalandı.

ALBÜMLERİ

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)

Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)

Seni Sevmeyen Ölsün (1986,Şah Plak)

Bırakmam Seni (1987,Şah Plak)

Sev Beni Seveyin Seni (1988, Şah Plak)

Vallah - Hep Ezildim (1989, Şah Plak)

Birgün Bana Döneceksin (1991,Şah Plak)

Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)

Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)

Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)

Güldestim (1997, Prestij Müzik)

Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, A1 Müzik)

Zeyno (2000, İdobay)

Can Cana (2001, Universal-S Müzik)

Pirimi Ararım (2001, A1 Müzik)

Söyle (2003, S Müzik)

Gelsene (Ocak 2004, Özdemir Plak)

Ah Gönlüm (18 Nisan 2005, Özdemir Plak)

Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)

Bir Daha Mi? (2008, Özdemir Plak)