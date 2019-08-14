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  3. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı? Şok iddia..

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı? Şok iddia..

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı" Şok iddia..

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Sevilen çiftin ayrılmasına ilişkin iddialar magazin gündemine oturdu.Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; 1,5 yıldır aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti ayrıldı.Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın evinden ayrıldı....

 

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı? sorusu magazin takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programında bir iddia ortaya atıldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile sevgilisi Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkilerine son verdikleri iddia edildi..

Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programında Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin ayrılık kararı aldığını, ve bu kararlarını yakın çevreleriyle paylaştıkları yönünde duyumlar aldıkları söylendi. Magazin camiasında her dedikleri çıkan bu ikilinin sözleri sosyal medyada da gündem olurken ilişkinin taraflarından henüz bir açıklama gelmedi.

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