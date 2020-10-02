Cumartesi akşamlarının sevilen ve ilgi ile izlenen dizisi Çatı Katı Aşk'ta çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Çatı Katı Aşk dizisinde bir ayrılık, bir transfer haberi geldi. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ezgi Şenler ve Furkan Andıç arasındaki enerji tutmadı. İkilinin anlaşmazlıklar yaşaması da yeni kararlar alınmasını beraberinde getirdi.

Kulislerde dolaşan iddiaya göre diziye yeni bir kadın başrol katılması konusunda karar verildi. Bu isim de bir süredir ekranda olmayan Selin Şekerci olarak belirlendi.

Selin Şekerci ile Furkan Andıç’ın yakın arkadaş olmaları da dizi için tercih edilmesinin nedenleri arasında bulunuyor.

Selin Şekerci, setten fotoğraf paylaştı. Furkan Andıç da “Çok ilginç şeyler olacak” diye imalı bir not bıraktı.

Peki Ezgi Şenler’e ne olacak? Söylentiler diziye devam etmeyeceği yönünde ama, henüz bu bilgiler bir iddia ve net bir açıklama yapılmış değil.