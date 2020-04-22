Burçun Özçivit hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapıyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi olan Burçun ve Fahriye Evcen'in küs olduğu iddia edildi. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler Burçun Özçivit kimdir, kaç yaşında? Burçun Özçivit eşi kim? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

FAHRİYE EVCEN VE BURÇUN ÖZÇİVİT KÜSTÜLER Mİ?

Burak Özçivitin kızkardeşi olan Burçun Özçivit 5 yıllık eşi Ahmet Deniz’den 4 ay önce boşandı. Burçun Özçivit'in Açelya adında bir kızı var.

BURÇUN ÖZÇİVİT'İN EŞİ KİM?

Burçun Özçivit'in eşi Ahmet Deniz, Eski çiftin 4 yaşında kızları bulunuyor.

FAHRİYE EVCEN VE BURÇUN ÖZÇİVİT KÜSTÜLER Mİ?

Fahriye Evcen’le Burak Özçivit’in evinde şu sıralar “görümce krizi” yaşanıyor. Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit’le tartışmıştı. Bu tartışma sonrası görümcesiyle arasındaki ipleri koparan ünlü oyuncu, onu sosyal medya hesaplarından da silmişti. Hatta oğlu Karan’ı da bundan böyle görümcesine göstermeme kararı almıştı.

Hürriyet'in haberine göre çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı. Burçun Özçivit bu yüzden yeğeni Karan’ın 1’inci yaş gününü de kutlayamadı. Eşi ve kardeşi arasında çaresiz kalan Burak Özçivit şimdilerde kara kara bu krizi nasıl atlatacaklarını düşünüyor.

İddiaya göre Fahriye Evcen, Burak Özçivit’in de kardeşiyle görüşmesini istemiyor.