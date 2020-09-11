Afili Aşk dizisinde yakaladığı başarıyla adından söz ettiren Burcu Özberk'in estetiksiz hali şaşkına çevirdi. Burcu Özberk, yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğraflarıyla şoke etti. Yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki hali ise şimdiki halinden oldukça farklı.

İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali..

BURCU ÖZBERK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk, Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat verdi.