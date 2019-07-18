Burcu Esmersoy ifşa etti; takipçilerini uyardı

Güzel sunucu Burcu Esmersoy dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla ilgili şikayette bunulduğu yönünde bir mesaj alan Burcu Esmersoy kendisini dolandırmak isteyenleri ifşa etti .Kendisine gelen açıklamaya inanmayan Esmersoy, takipçilerini şu sözlerle uyardı:



"Ya yerlerse diye herkese yolluyorsunuz ama bence yakın zamanda başınıza hak ettiğiniz bela gelir."