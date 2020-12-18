Burcu Çağrı'dan Emre Altuğ'a Serdar Ortaç şarkısıyla gönderme

Çağla Şıkel ile evliliğini noktalamasından uzunca bir süre sonra Burcu Çağrı ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ gündeme geldi.

Burcu Çağrı, sosyal medya hesabından Serdar Ortaç'ın 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini paylaştı. Çağrı'nın Emre Altuğ'u etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Çağrı, paylaşımında şu sözlere yer verdi: 'Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla... Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla.

Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum. Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri.'

Burcu Çağrı'nın paylaşımı Emre Altuğ'a gönderme yapıyor şeklinde yorumlandı. İşte o paylaşım: