Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu aşkında şaşırtan tesadüf!

Burçin Terzioğlu, geçen haftalarda Filipinler'den paylaştığı tatil fotoğraflarıyla ünlülerin spor hocası Umut Duygu ile aşkını bir nevi ilan etmişti. İstanbul'a dönüşte sevgilisiyle ilk kez görüntülenen Terzioğlu, "Her şey göründüğü gibi diyerek aşkı onaylamıştı.

AYNI GÜN DOĞMUŞLAR!

Bugün 40 yaşına basan oyuncu, sosyal medyadan kalp emojili "Hoş geldin yeni yaşım" notunu yazdığı Filipinler tatilinden fotoğraf paylaştı. Aynı anda sevgilisi Umut Duygu da 36. yaşına girdiğini yazdığı paylaşım yaptı ve sevgilisinin aynı tatilde çektiği fotoğrafının altına "Yeni yerler göreceğim, yeni insanlar tanıyacağım kendime daha çok şey katacağım yeni bir yaş daha geldi" mesajını yayınladı.

Bu durum çiftin aynı gün doğduğunu da ortaya çıkarmış oldu. Öte yandan aynı gün doğan sevgililerin hayatlarındaki tek tesadüf bu değil. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun babaları da 10 Mart doğumlu.