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  3. Burak Özçivit'li Kuruluş Osman'ın setinde sürpriz gelişme!

Burak Özçivit'li Kuruluş Osman'ın setinde sürpriz gelişme!

Burak Özçivit'li Kuruluş Osman'ın setinde sürpriz gelişme!

Burak Özçvit’in rol aldığı 'Kuruluş: Osman’ın çekimlerine lise öğrencileri, misafir oldu. Yönetmen Metin Günay gençleri karşılarken dizi setinin müze olacağını müjdeledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği başrolünde Burak Özçivit’in rol aldığı ‘Kuruluş: Osman’ın Riva’daki seti, gençleri ağırladı. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, dizinin setini ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Sanat Danışmanı Aylin Şengün Taşçı himayesinde gerçekleşen gezi, öğrencilerin çekimlerin gerçekleştirildiği mekânları gezmesiyle başladı. Dizinin yönetmeni Metin Günay, dizi bittikten sonra platonun Universal Stüdyoları gibi müze olacağını söyledi. Günay ayrıca dizinin işleyişi ve sektör hakkında gençleri bilgilendirdi. Nisanda oğulları Karan’ı kucağına alan Burak Özçivit’i sette kostümüyle gören öğrenciler büyük bir heyecan yaşarken, “Karan’a bayılıyoruz” diyerek selam gönderdiler.

'Kuruluş: Osman' üç haftalık aranın ardından yeni bölümüyle bu akşam Atv'de ekrana gelecek. 


Kuruluş Osman'ın setinde sürpriz gelişme!
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