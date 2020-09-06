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  3. Burak Özçivit'in yeni imajını gördünüz mü?
06 Eylül 2020 Pazar 01:03 | Son Güncelleme:

Burak Özçivit'in yeni imajını gördünüz mü?

Burak Özçivit'in yeni imajını gördünüz mü"

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Osman Bey karakterine hayat veren Özçivit dizinin 2. sezonu için uzun saçlarını kestirdi ve yeni bir imaja büründü.

Burak Özçivit Kuruluş Osman yeni sezonu için imaj değişikliğine gitti. Çarşamba akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman geçtiğimi sezonun en çok izlenen dizilerinden birisi oldu. Dizide “Osman Bey” karakterini canlandıran Burak Özçivit de gösterdiği performansla adından övgü dolu sözlerle söz ettirdi.

Yeni sezon içini izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ve çekimlerine başlanan dizi için imaj değişikliğine giden Burak Özçivit sosyal medyaya damgasını vurdu. Özçivit saçlarını kestirdi ve yeni halini sosyal medyada paylaştı. Yakışıklı oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yapılırken en çarpıcı yorum eşi Fahriye Evcen’den geldi. Evcen’in yaptığı “Her zaman cok iyiydi, ama böyle bir başka.” yorumu binlerce beğeni aldı.  

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