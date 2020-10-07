Boran Kuzum tarzıyla şaşırttı!

Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile akıllara kazınan Boran Kuzum, son dönemin en başarılı genç isimleri arasında bulunuyor. Boran Kuzum son haliyle şaşırttı. Elle Man dergisinin Ekim sayısının konuğu olan Boran Kuzum, birbirinden farklı pozlarıyla beğeni kazandı.

Ünlü oyuncunun tarzı da hayranlarını bir hayli şaşırttı. Kuzum, hem arkadaşlarından hem de takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

İşte, Boran Kuzum'un o pozu..

BORAN KUZUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Boran Kuzum 1 Ekim 1992 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. Boran Kuzum üniversitesi eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı’nda tamamlamıştır. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer almıştır. Analar ve Anneler’de eczacı kalfası rolünü canlandırmış, Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalışmıştır. Lakin dizi uzun sürmemiş ekrana veda etmiştir.

2016’da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol almış ve ilk kez geniş kitlelerce tanınmıştır. Esas çıkışını Taylan Biraderler’in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yapmıştır. Dizi devam ederken genç oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro’nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırmıştır.