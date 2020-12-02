BluTV ücretsiz mi? BluTV bu hafta bedava mı?

Türkiye’nin en büyük yerli video platformu BluTV, her ay koleksiyonuna eklediği yeni içeriklerle izleyicisine benzersiz deneyimler sunuyor. Sevilen platform, şimdi de pandemi önlemleri sebebiyle aralıksız sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu hafta sonunu herkes adına daha eğlenceli hale getirmek için harekete geçti.

BLUTV BU HAFTA ÜCRETSİZ Mİ?

4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında BluTV’nin zengin içeriği, herkesin ücretsiz erişimine açılacak.

İzleyiciler Cuma gününden itibaren BluTV’nin internet sitesinden e-posta adreslerini kullanarak kod alabilecek ve belirlenen saat aralığında bu kod aracılığıyla BluTV içeriklerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.