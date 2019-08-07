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  3. Berkay Hardal ile yeni aşkı Dilan Telkök ilk kez el ele

Berkay Hardal ile yeni aşkı Dilan Telkök ilk kez el ele

Berkay Hardal ile yeni aşkı Dilan Telkök ilk kez el ele

Oyuncu Berkay Hardal, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Dilan Telkök ile önceki gün Akmerkez'deydi. Ünlü çift, ilk kez el ele görüntülendi.

İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Berkay Hardal, aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Dizideki rol arkadaşı Hira Koyuncu ile 2 yıl dolu dizgin bir aşk yaşayan Hardal, 2018'de ayrılık acısını yaşamıştı. Yakışıklı oyuncu geçen günlerde de Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Elif rolüyle ekran hayatına başlayan meslektaşı Dilan Telkök ile yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İLK KEZ EL ELE

Ünlü çift, önceki gün Akmerkez'de ilk kez el ele görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Berkay Hardal "Daha ilişkinin başındayız. Heyecanını yaşıyoruz" dedi. Nasıl tanıştıklarını da anlatan Hardal, "Köyceğiz’de bir arkadaş grubunda denk geldik. Eğlendiğimizi, uyuştuğumuzu gördük. Sonra sevgili olduğumuzu fark ettik" şeklinde konuştu.

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