Belçim Bilgin kimdir? Hekimoğlu dizisinde yer alan Belçim Bilgin kaç yaşında?

Belgin Bilgin, ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu'nun oyuncu kadrosuna dahil oldu. Küçük yaşlardan beri oyunculuk üzerine çalışmalar yapan Belçim Bilgin, ilk başrolünü, Aşk Tesadüfleri Sever filmi ile almıştır. 2016 yılında yayınlanan Kördüğüm dizisinde de başrol olarak kariyerine devam etmiştir.

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Belçin Bilgin, 31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Belgin'in baba tarafı Diyarbakır ve anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup çok yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı.

Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi. 2018 yılında boşanmışlardır.

Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak oynadı. 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı. Kördüğüm dizisinden sonra aynı yıl içerisinde Annemin Yarası sinema filminin oyuncularındandı. 2017 yılında Çember, 2018 yılında Cebimdeki Yabancı ve Backstabbing for Beginners, 2019 yılında Rüzgar ve 2020 yılında sırasıyla Acı Kiraz, Room 5 ve Uzak Ara Eğlence gibi sinema filmleri ve dizilerde yer almıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Hekimoğlu (2020) - Selin Kurt

Uzak Ara Eğlence (2020) - Kendisi (Jüri)

Room 5 (2020) Kısa film - Filiz

Acı Kiraz (2020) - Dr. Panova

Rüzgar (2019) - Ece

Backstabbing for Beginners (2018) - Naşim

Cebimdeki Yabancı (2018)

Çember (2017)

Annemin Yarası (2016) - Nerma [4]

Kördüğüm (2016) - Naz

Çalsın Sazlar (2015) - Yasemin

Sadece Sen (2014) - Hazal

Kelebeğin Rüyası (2013) - Suzan Özsoy

Sessiz (2012) - Zeynep

Gergedan Mevsimi (2012)

Kurtuluş Son Durak (2011) - Eylem

Keşanlı Ali Destanı (2011) - Zilha

Aşk Tesadüfleri Sever (2011) - Deniz Usman

Güldünya (2009)

Yol Arkadaşım (2008-2009) - Figen

Güz Sancısı (2008) - Nemika

Dol (2007) - Taman

Hatırla Sevgili (2006) - Defne Gürsoy Karayel

Sıfır Kilometre (2005) - Selma