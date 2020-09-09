Belçim Bilgin kimdir? Hekimoğlu dizisinde yer alan Belçim Bilgin kaç yaşında?
Belçim Bilgin'in hayatı merak ediliyor. Hekimoğlu dizisinin kadrosuna katılan Belçim Bilgin, 2011 yılından çekilen Aşk Tesadüfleri Sever filminde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Belçim Bilgin'in ilk tiyatro denemelerini lise yıllarındayken amatör olarak yapmıştır.
Belgin Bilgin, ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu'nun oyuncu kadrosuna dahil oldu. Küçük yaşlardan beri oyunculuk üzerine çalışmalar yapan Belçim Bilgin, ilk başrolünü, Aşk Tesadüfleri Sever filmi ile almıştır. 2016 yılında yayınlanan Kördüğüm dizisinde de başrol olarak kariyerine devam etmiştir.
BELÇİM BİLGİN KİMDİR?
Belçin Bilgin, 31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Belgin'in baba tarafı Diyarbakır ve anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup çok yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı.
Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi. 2018 yılında boşanmışlardır.
Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak oynadı. 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı. Kördüğüm dizisinden sonra aynı yıl içerisinde Annemin Yarası sinema filminin oyuncularındandı. 2017 yılında Çember, 2018 yılında Cebimdeki Yabancı ve Backstabbing for Beginners, 2019 yılında Rüzgar ve 2020 yılında sırasıyla Acı Kiraz, Room 5 ve Uzak Ara Eğlence gibi sinema filmleri ve dizilerde yer almıştır.
FİLMOGRAFİSİ
Hekimoğlu (2020) - Selin Kurt
Uzak Ara Eğlence (2020) - Kendisi (Jüri)
Room 5 (2020) Kısa film - Filiz
Acı Kiraz (2020) - Dr. Panova
Rüzgar (2019) - Ece
Backstabbing for Beginners (2018) - Naşim
Cebimdeki Yabancı (2018)
Çember (2017)
Annemin Yarası (2016) - Nerma [4]
Kördüğüm (2016) - Naz
Çalsın Sazlar (2015) - Yasemin
Sadece Sen (2014) - Hazal
Kelebeğin Rüyası (2013) - Suzan Özsoy
Sessiz (2012) - Zeynep
Gergedan Mevsimi (2012)
Kurtuluş Son Durak (2011) - Eylem
Keşanlı Ali Destanı (2011) - Zilha
Aşk Tesadüfleri Sever (2011) - Deniz Usman
Güldünya (2009)
Yol Arkadaşım (2008-2009) - Figen
Güz Sancısı (2008) - Nemika
Dol (2007) - Taman
Hatırla Sevgili (2006) - Defne Gürsoy Karayel
Sıfır Kilometre (2005) - Selma