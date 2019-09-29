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  3. Bekir Aksoy, eski eşi Derya Çavuşoğlu'yla pişti oldu

Bekir Aksoy, eski eşi Derya Çavuşoğlu'yla pişti oldu

Bekir Aksoy, eski eşi Derya Çavuşoğlu'yla pişti oldu

Bekir Aksoy 2 hafta önce evlendiği hamile eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile el ele otururken yan kafede ise eski eşi vardı.

Bekir Aksoy eski eşine nispet yaparcasına hamile olduğu ortaya çıkan eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile el ele romantik anlar yaşadı. Bekir Aksoy’un eski eşi Derya  Çavuşoğlu ise bu anlarda cep telefonuyla ilgilendi.

Bir ara Derya Çavuşoğlu yanındaki arkadaşıyla şakalaşırken Bekir Aksoy’un hamile eşi Nazife oğlakçıoğlu ise masaya vurarak tempo tuttu. Derya Çavuşoğlu daha sonra kafeden ayrılıp tek başına yürümeye başladı. Derya Çavuşoğlu’na eski eşi Bekir Aksoy’la karşılıklı kafelerde oturmalarını “Normaldir, burası Nişantaşı… Gördüm ama selamlaşmadık. Artık aramızdaki tek bağ oğlumuz Emir, onun dışında bir bağ yok. Herhangi bir şey hissetmedim. Zaten hissetsem boşanmazdık. Bir sıkıntı yok. Çok mutlu olsunlar” dedi.

HAMİLELİK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Derya Çavuşoğlu’nun ardından Bekir Aksoy ile eşi Nazife Oğlakçıoğlu da el ele oturdukları kafeden ayrıldı. Geçen günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturan Bekir Aksoy’un eşinin hamile olduğu gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu konuyla ilgili soruyu geçiştirdi ve “Bunlar ayak üstü konuşulacak konular değil. Çocuk varsa da yoksa da o bizi ilgilendirir” dedi. Aksoy eski eşiyle yaşanan pişti olayını ise “Evet, gördük ama normaldir. O benim oğlumun annesi… Benden çok eşimin tavrı önemli… Onun için de bir sıkıntı olmadığına göre problem yok” dedi.

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