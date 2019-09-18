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  3. Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, evliliklerinde 9 yılı geride bıraktı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, evliliklerinde 9 yılı geride bıraktı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, evliliklerinde 9 yılı geride bıraktı

Oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu ile karikatürist Erdil Yaşaroğlu, evliliklerinde dokuzuncu yılı geride bıraktılar.

Kütük, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından şu duygusal sözlerle kutladı: "Bugün gözlerimiz parlayarak evet ediğimiz günün 9. yılı... Kötü günümde yanımda olduğun için. Canın sıkıldığında benimle paylaştığın, kırılacak ya da tedirgin olacak olsam bile düşüncelerini açıkça söylediğin için. Bana her zaman dürüst olduğun için.

"TÜM MUTLULUKLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Gözlerime baktığında kalbinle baktığın için. Her sabah benimle uyandığın, her gelecek planında önceliklerinden biri olduğum için. Düşüncelerime ve değerlerime saygı duyduğun için. Her zaman ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana verdiğin için. Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini düşünmek yerine beni hayallerine ortak ettiğin için. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için teşekkür ederim sevgilim. Nice beraber geçireceğimiz yıllarımız olsun."

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