Bay Yanlış final yaptı, sosyal medya sallandı. Yaz dizileri arasında büyük beğeni toplayan Bay Yanlış dün akşam 14. bölümü ile izleyicisine veda etti.Özellikle de twitter ortamında büyük destek bulan Bay Yanlış dizisine, yurt dışından da ilgi çok yüksek boyuttaydı… Dizinin final yapması kararı çıkınca da sosyal medyada bir isyan dalgası yaşanmıştı.

Sosyal medyada 700 binden fazla Bay Yanlış dizisinin final günü paylaşım yapıldı. Diziyi sevenler twitter’da birbirinden farklı mesajlarla gündemin ilk sırasına Bay Yanlış dizisinin olmasını sağladılar. Sadece ülkemizde değil birçok farklı ülkede de twitter kullanıcılarının gözyaşları mesajlara yansımıştı.

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Dizinin final bölümünde yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler.

Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi'den almaktadır. Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi'ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür'le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der. Dizi bu mutlu anlarıyla ekran macerasının da sonuna gelmiş oldu.