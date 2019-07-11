Aslışah Alkoçlar'ın yüzü asıldı!

Ara sokakta yer alan bir mekandan çıkan Alkoçlar, fotoğraflarının çekilmesi sonrası moral bozukluğu yaşadı. Başını öne eğerek yürüyen genç sosyetik, kendisine yöneltilen sorulara da cevap vermedi.







ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir.