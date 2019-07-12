Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir?

Aslı Hünel kimdir kaç yaşında? arama motorunda araştırılmaya başladı. Magazin gündeminde konuşulan isimler arasında bulunan Aslı Hünel, bugün Kanal D'de Müge ve Gülşen'in sunduğu 2.sayfa'ya konuk oldu. İzleyiciler Aslı Hünel kimdir kaç yaşında? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? diye araştıyor. İşte yanıtı..

ASLI HÜNEL KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ?

1977 yılınında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Hünel, Türk Sanat Müziği alanında seslendirdiği eserlerle tanınıyor. Arap asıllı bir anne ve Selanikli bir babanın iki çocuğundan biridir. Aynı zamanda ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Aslı Hünel, 14 yaşında ilk şan dersini almıştır. 1994'te 18 yaşındayken ilk albümün çıkartan Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atmıştır. Sevilen sanatçı Alı Hünel, 2013 yılında ciddi sağlık problemleri ile mücadele etmiş ve tedavilerin sonunda sağlığına kavuşmuştur. Aslı Hünel 2016 yılında çıkardığı "Rengarenk" adlı albümü ile tekrar gündeme gelmiştir.

SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever Koluman otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş insanı olarak biliniyor.

Bir süredir beraber olan oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel ile Savaş Yurtsever 11 Nisan'da dünya evine girdi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü katıldı. Çiftin Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti. Seda Sayan, Alişan, Safiye Soyman ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı.