Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel nereli?

Aslı Hünel hakkından detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını yapıyor. Ünlü oyuncu Saruhan Ünal'ın kız kardeşi olan Aslı Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı olarak müzik kariyerine adım atarken son zamanlarda Deep House müzik türüne yönelmiştir. Aslı Hünel küçük yaşlardayken şan dersleri almaya başlamıştır.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kendisi Türk sanat müziği sanatçısı olmakla birlikte yeni albümünde Deep House dediğimiz tarza yönelmiştir. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Aslı Hünel'in babası Selanik Göçmeni olmakla birlikte annesi Arap vatandaşıdır. Aslı Hünel çok küçük yaşlarda şan dersi almaya başladı. Müzik kariyerine 14 yaşında Üsküdar Musuki Cemiyeti'nde başladı. Yeni albümünde Serdar Ortaç ile olan şarkısı da bulunmaktadır.

ASLI HÜNEL'İN ŞARKILARI

Aslı Hünel 1994 tarihinde "Büyük Hata" şarkısını Elenor müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür.

Aslı Hünel'in Diğer Şarkıları

Çok Özledim

Dağlar

Güneş Doğmuyor

Dönemem

Kendine İyi Bak

Yeminliyiz

Duygular

Sevdamız Bitmez

Kırmızı Gülün Alı Var

2019 Tarihinde "Bambaşka" Albümünü dijital platformlarda yayınladı.