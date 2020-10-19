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  • Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğullarını paylaştı
19 Ekim 2020 Pazartesi 12:24 | Son Güncelleme:

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğullarını paylaştı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğullarını paylaştı

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Turan'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına aldı. Haziran ayında ikinci kez anne-babalık duygusunu yaşayan ikili, oğullarının adını Asil Aslan koydu.

34 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan, oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'ın birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Turan'ın gönderisi takipçilerinden 28 binden fazla beğeni aldı. Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı...

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