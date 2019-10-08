Alp Navruz nereli, kaç yaşında? Alp Navruz kimdir, boyu kaç?

Alp Navruz nereli, kaç yaşında? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Bu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma adlı dizide Cenk Çelen karakterini canlandıran Alp Nevruz ikinci sayfa programına röportaj verdi. İzleyenler Alp Navruz nereli, kaç yaşında? merak ediyor. İşte yanıtı..

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Alp Navruz kariyerine modellik yaprak başladı. Aldığı oyunculuk eğitiminin ardından sinema filmleri ve dizilerde rol alan genç oyuncu, Fazilet Hanım ve Kızları ve Elimi Bırakma dizilerinin Ortadoğu’ya satılmasının ardından yurt dışında da popülerlik kazandı.

Alp Navruz, 2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. oyunculuğa ilkokul sıralarında kendi yazdığı bir tiyatro oyununda oynayarak başladı, sonrasında Altan Erkekli, Cihan Ünal gibi usta isimlerden dersler aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Kariyerine modellik ile başlayan Alp Navruz, yüzme ve okçuluk sporu ile ilgileniyor. Yazı yazmayı çok seven Alp Navruz, şiir ve öyküler yazmaktadır.

Modellik yapan Alp Navruz oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Ceberrut sinema filmiyle adım atan Alp Navruz, ilk dizisi Arkadaşlar İyidir’de Berke rolüne hayat verdi.

2017 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan Egemen karakterini canlandırdı.