Aleyna Tilki kaç yaşında? Aleyna Tilki kimdir, nereli? İşte yanıtı

Aleyna Tilki kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Aleyna Tilki'nin yaşının küçük olduğunu düşünen magazinseverler araştırma yapmaya başladı. Aleyna Tilki hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ALEYNA TİLKİ KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 doğumlu. Sokağa çıkma yasağı üzerine Aleyna Tilki şu açıklamalarda bulundu:

"Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki,bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi"

Şöhretle 18 yaşından önce tanışan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahne alamamıştı...

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki (d. 28 Mart 2000, Konya), Türk şarkıcı. Ağustos 2016’da “Cevapsız Çınlama” single’ı ile Türkiye’de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.

Hayatı ve kariyeri

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı single’ında vokal olarak yer aldı. Single’ın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Türkiye’de aynı listede 1 numara oldu.

Single’lar

“Cevapsız Çınlama” (2016) – Türkiye’de #2

“Sen Olsan Bari” (2017) – Türkiye’de #1

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsiz Kuyum” (2018)

Televizyon

Yetenek Sizsiniz Türkiye (2014)

Video klip

“Cevapsız Çınlama” (2016)

“Sen Olsan Bari” (2017)

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsizz Kuyum” (2018)