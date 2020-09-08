Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren kaç yaşında?

Aleyna Dalveren çiğ köfte yiyerek araç kullandığı videosunun ardından özellikle sosyal medyada gündem konusu olmuştu. Videonun ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından genç şarkıcıya para cezası verildi. Aleyna Dalveren şarkıcı kimliğiyle ön planda olsa da pek çok popüler dizide rol almıştır. Aleyna Dalveren aynı zamanda Bugün Ne Giysem isimli yarışma programına da katılmıştı.

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

Aleyna Dalveren, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türkiye’nin Selena Gomez’i olarak anılmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi’nde eğitim hayatını sürdürmekte olan Aleyna Dalveren pop şarkıları ile büyük beğeni kazanmıştır. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Aleyna Dalveren ilk televizyon deneyimini henüz 5 yaşında iken reklamı ile gerçekleştirmiştir.

Bugüne kadar Umutsuz Ev Kadınları ve Arka Sokaklar isimli dizilerde de rol alan Aleyna Dalveren bir ara Bugün Ne Giysem isimli yarışma programına da katılmıştır. İlk albüm deneyimini 2014 senesinde Hastam Çok isimli albüm ile gerçekleştiren Aleyna Dalveren 2015 yılında Serdar Ortaç’ın şarkıyı seslendirmiştir.

Müzisyen bir ailede yetişen Aleyna Dalveren'in Avşa Dalveren isminde bir ablası vardır. Dans etmeyi, spor ve yüzmeyi çok sevdiğini belirten Aleyna Dalveren ayrıca Lunapark’a gitmeyi de çok sevdiğini belirtmiştir.

Ayrıca alışveriş hastası olduğu bilinen genç şarkıcı, özellikle kıyafet almaktan çok hoşlanmaktadır. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarıdır.