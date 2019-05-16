Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0467
  • 6,7713
  • 250.091
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 'Albümde Gülben olmasın!'

'Albümde Gülben olmasın!'

'Albümde Gülben olmasın!'

Fikret Şeneş şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Ajda Pekkan'ın ünlü söz yazarı için yapılan vefa albümünde sanatçı Gülben Ergen'i istemediği iddia edildi.  

Recep ASLAN

İlk Türk kadın şarkı sözü yazarı olan Fikret Şeneş’e vefa albümü için hazırlıklara başlandı. ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’, ‘Bir Günah Gibi’, ‘Yeniden Başlasın’, ‘Uykusuz Her Gece’ ve ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ gibi Türk Pop Müziği'ne sayısız şarkı kazandıran Şenes’in albümünde 20 şarkı yer alacak. Ali İhsan, Serel Yereli, Buray, Manga ve Sezen Aksu gibi çok sayıda ismin yer alacağı projede Ajda Pekkan, ilginç bir şart koydu. Pekkan, saygı albümünde Gülben Ergen’in yer almamasını istedi. Gülben Ergen projede olursa şarkı seslendirmeyeceğini yapımcılara dile getiren Pekkan’ın bu talebi şaşırttı. MOKO Yapım Murat Yıldırım'ın yapacağı albüm, Ramazan Bayramı’ndan sonra DMC tarafından dağıtılacak.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ukraynalı rock yıldızı siyasi parti kurdu
Kalk Gidelim setinde kavga: Bıçakla saldırdı!
'Evlilik sendromu yaşıyorum'
Efsane dizinin oyuncusundan açıklama: Rol için soyunurum
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem'e büyük jest!
Bursa´nın yüz yılı aşkın lezzeti olan pideli köfteyle orucunu açmak isteyen 3 bin kişi tarihi Kayhan

Tarihi Lezzetle İftar Açmak İsteyen Binlerce Kişi Oraya Akın Ediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor