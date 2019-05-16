'Albümde Gülben olmasın!'

Recep ASLAN

İlk Türk kadın şarkı sözü yazarı olan Fikret Şeneş’e vefa albümü için hazırlıklara başlandı. ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’, ‘Bir Günah Gibi’, ‘Yeniden Başlasın’, ‘Uykusuz Her Gece’ ve ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ gibi Türk Pop Müziği'ne sayısız şarkı kazandıran Şenes’in albümünde 20 şarkı yer alacak. Ali İhsan, Serel Yereli, Buray, Manga ve Sezen Aksu gibi çok sayıda ismin yer alacağı projede Ajda Pekkan, ilginç bir şart koydu. Pekkan, saygı albümünde Gülben Ergen’in yer almamasını istedi. Gülben Ergen projede olursa şarkı seslendirmeyeceğini yapımcılara dile getiren Pekkan’ın bu talebi şaşırttı. MOKO Yapım Murat Yıldırım'ın yapacağı albüm, Ramazan Bayramı’ndan sonra DMC tarafından dağıtılacak.