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22 Ekim 2020 Perşembe 10:34 | Son Güncelleme:

Ahu Türkpençe Son Yaz dizisi kadrosuna katıldı!

Ahu Türkpençe Son Yaz dizisi kadrosuna katıldı!

Fox TV'de ekranlara gelecek olan Son Yaz dizisi ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Son Yaz dizisi yapımında güçlü isimler bir araya geldi. Dizide Ahu Türkpençe ismi de geçmiş ve izleyiciler heyecan yapmıştı. Ancak Türkpençe hayranlarına kötü haber var, oyuncu dizide yer almayacak.

Fox TV’nin yeni dizisi Son Yaz için hazırlıklar devam ediyor. Son Yaz dizisinde Ahu Türkpençe için düşünülen rolün sahibi ise belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Funda Eryiğit ile O3 Medya anlaşma yaptı.

Uzun süredir tiyatro sahnesinde olmayı tercih eden Eryiğit, yeni dizide Ali Atay’ın canlandıracağı karakterin eşi Canan’a hayat verecek.

Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin çekimlerinin İstanbul’da başlayacağı ama setin daha sonra Şanlıurfa’ya taşınacağı da belli oldu.

Burak Arlier’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin çekimleri ise Kasım ayında başlayacak. Dizinin Aralık veya Ocak ayında ekrana gelmesi bekleniyor. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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