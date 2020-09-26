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26 Eylül 2020 Cumartesi 14:05 | Son Güncelleme:

Ahmet Saraçoğlu'na eşinden duygusal kutlama

Ahmet Saraçoğlu'na eşinden duygusal kutlama

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Tahsin karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Ahmet Saraçoğlu 45 yaşına bastı. Şirin Sevinç Saraçoğlu da eşinin yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

Oyuncu Ahmet Saraçoğlu ve Şirin Sevinç Saraçoğlu, 2009 yılından bu yana evliliklerini sürdüren sanat dünyasının sayılı çiftlerinden. Saraçoğlu çifti, aşklarını 2015 yılında dünyaya gelen Asya adını verdikleri kızlarıyla pekiştirmişlerdi. Mutlu aile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşan çift, geçtiğimiz gün kızları Asya’nın doğum gününü kutladılar. Dün de Ahmet Saraçoğlu’nun 45. yaş günüydü. 

Şirin Sevinç Saraçoğlu, Instagram hesabında siyah beyaz olarak yayınladığı fotoğrafı “Aşkım benim, sevgilim iyi ki doğdun, iyi ki varsın! Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

<p>Editör: Ezgi Aşık  <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a

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